Александр Данцев завершил карьеру футболиста
Защитник "Урала" Александр Данцев принял решение завершить карьеру футболиста.
"Дорогие болельщики футбольного клуба "Урал"! Настал тот день, когда я хочу объявить о завершении карьеры игрока. Я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку, которую я всегда ощущал на протяжении 8 сезонов, что я выходил на поле в майке "Урала"! И я горд, что я защищал эти цвета! Мы выходили в премьер-лигу, играли два раза в финале Кубка страны и 6 лет уверенно выступаем на высшем уровне! Я также хочу поблагодарить руководство клуба, Григория Викторовича Иванова, тренерский состав, обслуживающий персонал, всех футболистов команды, весь футбольный клуб и, конечно, мою семью за поддержку, помощь и терпение! Спасибо вам за все! Сейчас начинается новый этап в моей жизни, я перехожу на тренерскую работу и продолжу трудиться на благо ФК "Урал", только уже в ином качестве!", - цитирует Данцева официальный сайт.
"Дорогие болельщики футбольного клуба "Урал"! Настал тот день, когда я хочу объявить о завершении карьеры игрока. Я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку, которую я всегда ощущал на протяжении 8 сезонов, что я выходил на поле в майке "Урала"! И я горд, что я защищал эти цвета! Мы выходили в премьер-лигу, играли два раза в финале Кубка страны и 6 лет уверенно выступаем на высшем уровне! Я также хочу поблагодарить руководство клуба, Григория Викторовича Иванова, тренерский состав, обслуживающий персонал, всех футболистов команды, весь футбольный клуб и, конечно, мою семью за поддержку, помощь и терпение! Спасибо вам за все! Сейчас начинается новый этап в моей жизни, я перехожу на тренерскую работу и продолжу трудиться на благо ФК "Урал", только уже в ином качестве!", - цитирует Данцева официальный сайт.