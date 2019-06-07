Адвокат: участникам договорного матча "Чайка" - "Черноморец" может грозить тюремный срок до 5 лет

Адвокат и специалист в спортивном праве Александр Чеботарев прокомментировал новость о том, что матч 27-го тура ФНЛ между "Чайкой" и "Черноморцем" был договорным.

"Необходимо дождаться окончания расследования, чтобы установить всех криминальных участников договорного матча, выяснить роль судей. Те факты, которые существуют на сегодня и описаны в СМИ (когда нет доказательств получения денег) позволяют говорить о возможной квалификации действий игроков по п. 3 ст. 184 УК РФ, согласно которому предусмотрена ответственность за предварительный сговор спортсменов, направленный на влияние на спортивный результат. Наказание за данное преступление — от штрафа от 3 тыс. рублей до 700 тыс. рублей до 5 лет лишения свободы", - цитирует Чеботарева Sport24.
Теги: Чайка Урожай
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