Специальная служба РФС займется профилактикой и мониторингом договорных матчей

РФС создаст специальную службу, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением договорных матчей.

"Сейчас мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей", - сообщил президент РФС Александр Дюков.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дюков
Сегодня, 18:03
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