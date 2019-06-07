Григорий Иванов: тренер рассчитывает на Погребняка, а для нас его слово, можно сказать, закон

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал продление контракта с нападающим Павлом Погребняком.

"Погребняка мы продлили сразу после окончания сезона, просто объявили только сейчас. Легко обо всем договорились, никаких трудностей с Павлом не было, все прошло хорошо. Тренер на него очень рассчитывает, а для нас слова тренера, можно сказать, закон", - цитирует Иванова Sport24.
Теги: Иванов Погребняк Урал
Сегодня, 19:06
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