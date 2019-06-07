Григорий Иванов: тренер рассчитывает на Погребняка, а для нас его слово, можно сказать, закон
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал продление контракта с нападающим Павлом Погребняком.
"Погребняка мы продлили сразу после окончания сезона, просто объявили только сейчас. Легко обо всем договорились, никаких трудностей с Павлом не было, все прошло хорошо. Тренер на него очень рассчитывает, а для нас слова тренера, можно сказать, закон", - цитирует Иванова Sport24.
"Погребняка мы продлили сразу после окончания сезона, просто объявили только сейчас. Легко обо всем договорились, никаких трудностей с Павлом не было, все прошло хорошо. Тренер на него очень рассчитывает, а для нас слова тренера, можно сказать, закон", - цитирует Иванова Sport24.