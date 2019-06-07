Садио Мане: я отказался переходить в "Спартак", хотел играть в лучших лигах

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что мог перейти в московский "Спартак".

"Мой переход из "Зальцбурга" в "Саутгемптон" был сложным и запутанным. Если честно, "Саутгемптон" — отличный клуб, но я не хотел туда переходить. Моей целью было оказаться в "Боруссии", меня хотел видеть сам Юрген Клопп. Но тогда у "Зальцбурга" уже была договоренность со "Спартаком". Они хотели продать меня в Россию, чтобы получить больше денег. Дортмунд был готов заплатить 12 млн евро. Я сказал "нет" России. Я мечтал играть в лучших лигах.

Тогда появился вариант с "Саутгемптоном". У меня не было особого выбора, так что я перешел в "Саутгемптон". Я не мог оставаться в "Зальцбурге", не мог переезжать в Дортмунд или Москву, вот так я и оказался в Англии", — цитирует Мане Onze Mondial.

"Газета.ру"
Теги: Мане Спартак Зальцбург Боруссия Саутгемптон АПЛ
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