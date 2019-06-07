Минниханов считает необходимым "сохранить связь" Бердыева с "Рубином"
Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что пределенная связь между "Рубином" и его бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым должна быть сохранена.
"Я считаю, что Бердыев долгие годы работал, наверное, какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена. Во всяком случае, плохого он клубу желать не будет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, останется ли Бердыев в системе "Рубина" после ухода с должности.
Минниханов уточнил, что у "Рубина" есть титульный спонсор. "Вмешиваться в подбор футболистов, подбор тренера - не мой вопрос, я болельщик нашего клуба "Рубин". Со мной на тему [возможных кандидатур на пост наставника клуба] ничего не обсуждали, я здесь, в Питере", - цитирует Минниханова ТАСС.
"Я считаю, что Бердыев долгие годы работал, наверное, какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена. Во всяком случае, плохого он клубу желать не будет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, останется ли Бердыев в системе "Рубина" после ухода с должности.
Минниханов уточнил, что у "Рубина" есть титульный спонсор. "Вмешиваться в подбор футболистов, подбор тренера - не мой вопрос, я болельщик нашего клуба "Рубин". Со мной на тему [возможных кандидатур на пост наставника клуба] ничего не обсуждали, я здесь, в Питере", - цитирует Минниханова ТАСС.