Артем Дзюба: завтра каждому нужно сделать свое дело, иначе будет бардак

Капитан сборной России Артем Дзюба рассказал об ожиданиях отборочного матча Евро-2020 с командой Сан-Марино. Встреча пройдет в Саранске в субботу.

– Как вам поле на "Мордовия Арене"?

– Поле в хорошем состоянии, но немножко суховато. Надеюсь, перед игрой его еще раз польют. А так, в целом, хороший стадион, мы довольны.

– У вас есть задача завтра обязательно пополнить свой бомбардирский счет? Возможность хорошая.

– Цели нет такой. Прежде всего – командные действия. Наша задача – побеждать. Каждому нужно выполнять свои действия, иначе будет бардак на футбольном поле. Смогу ли я? Все предпосылки к этому есть.

– Ваши впечатления о Саранске?

– Пока позитивные. Очень хорошо встретили, по-доброму. Мы понимаем, что для Саранска это праздник, и мы хотим в нем принять участие. Встретили нас тепло – это очень приятно, видно, что люди заинтересованы в сборной России. Мы к этому стремимся, чтобы нас уважали и ценили во всех городах России.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба
Сегодня, 01:36
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