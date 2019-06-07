Игорь Шувалов: ведем с Гинером работу по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб
Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов рассказал о планах совместной работы с ЦСКА.
"Мы анализировали ситуацию. У нас нет опасений, что кредит не будет погашен. У нас сейчас с главным акционером, Евгением Гинером, ведется работа по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб. Чтобы бизнес-центр работал и место стало точкой притяжения", - цитирует Шувалова RNS.
"Мы анализировали ситуацию. У нас нет опасений, что кредит не будет погашен. У нас сейчас с главным акционером, Евгением Гинером, ведется работа по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб. Чтобы бизнес-центр работал и место стало точкой притяжения", - цитирует Шувалова RNS.