Игорь Шувалов: ведем с Гинером работу по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб

Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов рассказал о планах совместной работы с ЦСКА.

"Мы анализировали ситуацию. У нас нет опасений, что кредит не будет погашен. У нас сейчас с главным акционером, Евгением Гинером, ведется работа по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб. Чтобы бизнес-центр работал и место стало точкой притяжения", - цитирует Шувалова RNS.
Теги: Шувалов Гинер ЦСКА
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