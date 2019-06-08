Андрей Тихонов: вернуть Промеса в "Спартак" было бы огромным плюсом для Федуна

Возвращение нападающего Квинси Промеса в "Спартак" позволило бы президенту команды Леониду Федуну получить уважение со стороны болельщиков, заявил бывший капитан "красно-белых" Андрей Тихонов.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В общей сложности в составе московской команды он провел 135 игр и забил 66 мячей, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В августе прошлого года он подписал пятилетний контракт с "Севильей", за которую в текущем сезоне сыграл 49 матчей, забил три гола.

"Для президента "Спартака" вернуть Промеса было бы огромным плюсом, потому что болельщики в большом негативе. Это был бы большой жест со стороны Федуна вернуть футболиста, он заработал бы себе гораздо больше очков, чем сейчас", - цитирует Тихонова "Р-Спорт".
Теги: Тихонов Федун Промес Спартак
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