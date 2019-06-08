Андрей Тихонов: отказался от трех предложений. Не хочу прозябать в болоте

Тренер Андрей Тихонов сообщил, что отказался от трех предложений возглавить команды в ближнем зарубежье.

– У меня было несколько предложений, но я от них отказался. Если работать, то хочется выполнять какие-то определенные задачи. Даже если это ФНЛ, нет проблем. Не хочется приходить и просто прозябать в болоте. Главное, чтобы было интересно. Идти, чтобы болтаться внизу турнирной таблицы мне не хочется, – сказал Тихонов.

– Может, за рубежом поискать?

– Так предложения и были из ближнего зарубежья, все три. И я отказался.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тихонов
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