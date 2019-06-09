Марко Чема Ван Бастен, названный в честь великого голландца, рассказал о желании играть в России
Футболист сборной Чамерии Марко Чема Ван Бастен объяснил происхождение своего имени, рассказал об интересе со стороны грозненского "Ахмата", а также о желании играть в России.
— Как тебе ЧЕ-2019 CONIFA?
— Все очень круто и классно. Мне здесь все нравится, все на высшем уровне.
— Почему тебя назвали Марко Ван Бастен?
— Мой отец был большим болельщиком "Милана" и сборной Голландии. Ему нравилась игра легендарного Марко Ван Бастена, и он решил назвать меня в честь легендарного футболиста.
— Ты знал, что тебе будет тяжело играть с такой фамилией в футбол?
— Да, конечно. Я понимал, но я упорно тружусь и работаю, чтобы когда-нибудь поиграть в Серии А или в испанском чемпионате.
— Ты в одно время проходил просмотр в грозненском клубе "Ахмат", почему не получилось заключить контракт с российским клубом?
— Да, действительно было такое, но тогда, к сожалению, не получилось перейти в этот клуб. Мой агент сказал, что ты можешь пройти просмотр в российском клуб, я согласился, тренировался с "Ахматом", но, к сожалению, контракт тогда так и не получилось заключить с ним. Сейчас я играю в Албании за клуб "Динамо" Тирана, но хотел бы когда-нибудь поиграть в России.
— Что ты знаешь про Россию?
— Это огромная страна с большой культурой. Сборная России сыграла великолепно на ЧМ у себя дома. Артем Дзюба был крут. Во время просмотра в "Ахмате" я познакомился с полузащитником Олегом Ивановым, он тоже очень крутой футболист.
Sport24.ru
— Как тебе ЧЕ-2019 CONIFA?
— Все очень круто и классно. Мне здесь все нравится, все на высшем уровне.
— Почему тебя назвали Марко Ван Бастен?
— Мой отец был большим болельщиком "Милана" и сборной Голландии. Ему нравилась игра легендарного Марко Ван Бастена, и он решил назвать меня в честь легендарного футболиста.
— Ты знал, что тебе будет тяжело играть с такой фамилией в футбол?
— Да, конечно. Я понимал, но я упорно тружусь и работаю, чтобы когда-нибудь поиграть в Серии А или в испанском чемпионате.
— Ты в одно время проходил просмотр в грозненском клубе "Ахмат", почему не получилось заключить контракт с российским клубом?
— Да, действительно было такое, но тогда, к сожалению, не получилось перейти в этот клуб. Мой агент сказал, что ты можешь пройти просмотр в российском клуб, я согласился, тренировался с "Ахматом", но, к сожалению, контракт тогда так и не получилось заключить с ним. Сейчас я играю в Албании за клуб "Динамо" Тирана, но хотел бы когда-нибудь поиграть в России.
— Что ты знаешь про Россию?
— Это огромная страна с большой культурой. Сборная России сыграла великолепно на ЧМ у себя дома. Артем Дзюба был крут. Во время просмотра в "Ахмате" я познакомился с полузащитником Олегом Ивановым, он тоже очень крутой футболист.
Sport24.ru