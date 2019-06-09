Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с "Уфой"

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче 30-го тура РПЛ с "Уфой".– Не буду лукавить – следил за своей статистикой. То есть, пробить сотню было некоей целью. Стремился как форвард и приятно, что цель достигнута. Но сейчас надо отнестись к этому просто как к цифре и концентрироваться дальше на своей работе. Все только начинается!– Когда в полуфинале Кубка с "Ростовом" забил 99-й гол, у меня еще оставалась два матча в сезоне, хотел забить сотый за "Локо", но не получилось. Я даже с ребятами разговаривал, говорил, чтоб почаще на меня играли (смеется). Но вот в матче с "Уфой", например, не стал бить пенальти, потому что хотел забить с игры! И к тому же держал в уме, что впереди два матча сборной, и это хорошая возможность и хорошая мотивация. Плюс – матчи не товарищеские, а официальные, в таких отличиться и помочь команде вдвойне приятно.– Нет! Но понимал, что игра с Сан-Марино – отличный шанс. В таких матчах часто бывает много голов, так что думал о сотне.