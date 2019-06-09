Воспитанники "Динамо" 2009 года рождения выиграли один из самых престижных турниров Восточной Европы

Воспитанники "Динамо" 2009 года рождения выиграли один из самых престижных турниров Восточной Европы.

В Сербии завершился один из самых престижных турниров в Восточной Европе "Mozzart Cup Vujadin Boskov". Матчи проходили на полях базы футбольного клуба "Войводина".

Турнир проходил в пяти возрастных категориях. В одной из них участвовала команда "Динамо", составленная из футболистов 2009 года рождения. Бело-голубые заняли первое место, обыграв команды из Сербии, Болгарии, Хорватии, Румынии и Словении.

Команда, ведомая Виталием Елсуковым, не потерпела ни одного поражения, завоевав золотые медали.

Лучшим игроком турнира и бомбардиром стал капитан бело-голубых Даниил Полищук.

Sport24.ru
Теги: Динамо
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