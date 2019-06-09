Жена Семака рассказала историю про него и Слуцкого

Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала историю, связанную с Леонидом Слуцким, который сейчас возглавляет "Витесс".

"Вспоминаю, как лет 15 назад мы с Сергеем пошли в театр и встретили там тренера Леонида Викторовича Слуцкого. Я в то время пророчила Сергею тренерскую карьеру, но он отмахивался. Сидим в зрительном зале, рядом Леонид Викторович с женой. Сергей шепчет: "знаешь, о чем я сейчас думаю? О спектакле. А Слуцкий знаешь, о чем сейчас думает? О футболе. И вечером тоже, и даже во сне. Все еще хочешь, чтобы я стал тренером?", - написала Анна Семак в твиттере.

"СЭ"
Теги: Семак Зенит Слуцкий Витесс
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