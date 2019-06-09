Виктор Гончаренко рассказал, сколько новичков нужно ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов он хотел бы видеть в команде в летнее трансферное окно.

"Зависит от того, останутся ли Влашич с Бекао. Если вдобавок к ним придут один-два человека, это будет очень хорошее подспорье. А возможно, что и одного качественного приобретения хватит. Ситуация не критическая. Сколько сильных новичков нужно для полного счастья? Блюдечко с голубой каёмочкой (улыбается). Сколько там Куравлёв сразу выпалил в "Золотом телёнке", чтобы Остап ему отстегнул? По максимуму хотелось бы двух игроков ещё. У нас сейчас в кои-то веки на тренировке было больше 20 футболистов – 21, а моментами даже 22. Для ЦСКА это очень хорошая цифра. Вопрос в качестве. Если кто-то придёт, то эти люди должны быть сильнее тех, кто есть", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 09:34
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