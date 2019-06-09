Виктор Гончаренко: Кононов нам, молодым, супчик варил

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что одно время жил в одной квартире с наставником "Спартака" Олегом Кононовым.

"Президент Капский с тренером Пунтусом решили, что БАТЭ необходимы опытные футболисты. Олег пришёл действующим игроком, одно время тренировался с травмой ахилла и честно пытался помочь команде. Пунтус подошёл к нам с Жевновым: "У вас же найдётся в квартире место ещё для одного человека?". Конечно, найдётся, какие вопросы. Олег и подселился к нам. Уживались абсолютно нормально. Нам с Юрой по 20 лет было, хотелось всё успеть – девочки, дискотеки. А Олег намного старше, уже взрослый, степенный мужчина. Супчик варил. Для нас это было хорошее подспорье. Так и жили втроём в съёмной двушке, пока как-то раз утром Кононов не объявил: "Заканчиваю с футболом. Сейчас пойду и объявлю Пунтусу и Капскому, что больше не могу и не хочу. Нет здоровья". Когда Кононов работал на Украине, с улыбкой вспоминали этот эпизод жизни. Сейчас плотного общения нет: специально не созваниваемся, игры не обсуждаем. По сути, только на матчах перекидываемся парой фраз. Но если где-нибудь встретимся, не сомневаюсь, тепло поговорим", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко Кононов
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