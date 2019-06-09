Самый дешевый абонемент на матчи "Спартака" будет стоить 7 тысяч рублей

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о старте продаж абонементов на сезон-2019/20.

Самый дешевый сезонный пропуск на игры красно-белых будет стоить 7 тысяч рублей.

За эту цену владельцы прошлогодних абонементов смогут попасть на трибуны B и D, а новым болельщикам придется заплатить 7800 рублей. Самые дорогие абонементы из категории "Платинум" на трибуну А будут стоить 200 тысяч рублей и до 217 тысяч.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 11:40
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