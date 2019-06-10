УК "Ростов Арены": ведём переговоры с клубом, но концерт "Ленинграда" свёрстан

Александр Богомолов, глава пресс-службы компании "Спорт-Ин", осуществляющей управление "Ростов Ареной" прокомментировал возможную отмену концерта группировки "Ленинград" в Ростов-на-Дону..

"Сейчас у "Спорт Ин" идут переговоры с футбольным клубом "Ростов". В рамках этих переговоров мы ведём согласование позиций и вырабатываем принципы взаимопонимания.

Что касается возможного переноса даты выступления "Ленинграда" на "Ростов Арене", могу сказать только то, что концерт уже свёрстан. Это мы тоже обсуждаем с клубом", - цитирует Богомолова "Чемпионат.сом".
Сегодня, 15:05
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