УК "Ростов Арены": ведём переговоры с клубом, но концерт "Ленинграда" свёрстан
Александр Богомолов, глава пресс-службы компании "Спорт-Ин", осуществляющей управление "Ростов Ареной" прокомментировал возможную отмену концерта группировки "Ленинград" в Ростов-на-Дону..
"Сейчас у "Спорт Ин" идут переговоры с футбольным клубом "Ростов". В рамках этих переговоров мы ведём согласование позиций и вырабатываем принципы взаимопонимания.
Что касается возможного переноса даты выступления "Ленинграда" на "Ростов Арене", могу сказать только то, что концерт уже свёрстан. Это мы тоже обсуждаем с клубом", - цитирует Богомолова "Чемпионат.сом".
"Сейчас у "Спорт Ин" идут переговоры с футбольным клубом "Ростов". В рамках этих переговоров мы ведём согласование позиций и вырабатываем принципы взаимопонимания.
Что касается возможного переноса даты выступления "Ленинграда" на "Ростов Арене", могу сказать только то, что концерт уже свёрстан. Это мы тоже обсуждаем с клубом", - цитирует Богомолова "Чемпионат.сом".