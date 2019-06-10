Адвокат Мамаева: суд не пустил детей Павла в СИЗО

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что суд отказал футболисту в свидании со своими детьми.

"Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября.

Он держится, сохраняет стойкость духа. Паша не жалуется на условия содержания, не говорит даже о жаре, которую в СИЗО, безусловно, сложно переносить. Надеюсь, что 13-го числа эта история закончится и жару он будет переносить уже дома в Краснодаре", - передает слова Бушманова "RT на русском".
Теги: Мамаев
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