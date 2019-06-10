Жоаозиньо: "Динамо" должно играть в еврокубках
Полузащитник Жоаозиньо прокомментировал подписание нового контракта с московским "Динамо".
"Я счастлив, что моя карьера продолжается в "Динамо". Команде, которая стала для меня за прошедший год настоящей семьёй. Я с нетерпением жду возвращения к тренировкам, к работе в "Динамо" и очень хочу, чтобы сезон 2019/20 стал совершенно другим по сравнению с тем, который только что закончился. Такой клуб обязательно должен участвовать в еврокубках – в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Будем к этому стремиться! Вперед, "Динамо"!", - цитирует бразильца пресс-служба клуба.
"Я счастлив, что моя карьера продолжается в "Динамо". Команде, которая стала для меня за прошедший год настоящей семьёй. Я с нетерпением жду возвращения к тренировкам, к работе в "Динамо" и очень хочу, чтобы сезон 2019/20 стал совершенно другим по сравнению с тем, который только что закончился. Такой клуб обязательно должен участвовать в еврокубках – в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Будем к этому стремиться! Вперед, "Динамо"!", - цитирует бразильца пресс-служба клуба.