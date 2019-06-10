Кирилл Кокорин начал читать "Краткую историю человечества" в СИЗО
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, рассказал о том, как его подзащитный проводит дни в СИЗО в преддверии заседания в Мосгорсуде 13 июня, где будет рассматриваться жалоба защиты на приговор Пресненского суда.
"Ребята настроены положительно, очень на это рассчитывают, и настроение соответствующее – в ожидании положительных перемен. Прямых предпосылок, к сожалению, нет, это просто ожидание. Можно только надеяться на то, что заседание приурочено к великому празднику, Дню России, и это будет лучший день, чтобы российский суд показал: в нашей стране есть правосудие. Это лучший подарок для всей страны, для всех россиян. Только такая предпосылка.
Кирилл читает, кушает, готовит что-то себе по возможности. Иногда ходит в спортивный зал, когда позволяет график посещений: когда есть возможность, он от нее не отказывается. Что касается чтения, не знаю, какая книга у него по счету, но он взялся за "Краткую историю человечества" Юваля Ноа Харари. Очень интересная, глобальная книга, которую всем стоит прочитать", - цитирует Барика "Спорт-Экспресс".
"Ребята настроены положительно, очень на это рассчитывают, и настроение соответствующее – в ожидании положительных перемен. Прямых предпосылок, к сожалению, нет, это просто ожидание. Можно только надеяться на то, что заседание приурочено к великому празднику, Дню России, и это будет лучший день, чтобы российский суд показал: в нашей стране есть правосудие. Это лучший подарок для всей страны, для всех россиян. Только такая предпосылка.
Кирилл читает, кушает, готовит что-то себе по возможности. Иногда ходит в спортивный зал, когда позволяет график посещений: когда есть возможность, он от нее не отказывается. Что касается чтения, не знаю, какая книга у него по счету, но он взялся за "Краткую историю человечества" Юваля Ноа Харари. Очень интересная, глобальная книга, которую всем стоит прочитать", - цитирует Барика "Спорт-Экспресс".