"Динамо" вылетело на сбор в Австрию

"Динамо" вылетело на тренировочный сбор Австрию. Он продлится до 22-го июня.

"Динамо" берет курс на Вену. В составе делегации 19 игроков: вратари Лещук и Сангаре, а также полевые Рыков, Кардозу, Панченко, Марков, Рауш, Самба Соу, Юсупов, Теттех, Козлов, Луценко, Жоаозиньо, Хольмен, Морозов, Плиев, Терехов, Евгеньев, Грулев", – говорится в сообщении.

Теги: Динамо
Сегодня, 10:14
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