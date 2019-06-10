"Динамо" вылетело на сбор в Австрию

#Динамо берёт курс на Вену?? В составе делегации 18 игроков: вратари Лещук и Сангаре, а также полевые Рыков, Кардозу, Панченко, Марков, Рауш, Самба Соу, Юсупов, Теттех, Козлов, Луценко, Жоаозиньо, Морозов, Плиев, Терехов, Евгеньев, Грулёв ? pic.twitter.com/iC6t6Wr1Sp — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 11, 2019

"Динамо" вылетело на тренировочный сбор Австрию. Он продлится до 22-го июня."Динамо" берет курс на Вену. В составе делегации 19 игроков: вратари Лещук и Сангаре, а также полевые Рыков, Кардозу, Панченко, Марков, Рауш, Самба Соу, Юсупов, Теттех, Козлов, Луценко, Жоаозиньо, Хольмен, Морозов, Плиев, Терехов, Евгеньев, Грулев", – говорится в сообщении.