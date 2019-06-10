Иван Мельников: Мамаев рассчитывает выйти на свободу 10 ноября

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил, что Павел Мамаев уже готовится к переезду из СИЗО в колонию.

"Выяснилось, что оба уже настроились на переезд в колонию. Павел Мамаев сказал, что "главное – известна конечная дата всей этой истории". Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября.

Говорит, что переезд в колонию станет сменой обстановки – время пойдет быстрее, и там можно будет больше заниматься спортом. А о том, куда именно его отправят, он особо не думает. Поскольку у него московская прописка, его должны отправить в колонию не далее 500 километров от столицы. Куда – для него не принципиально", – цитируют Мельникова "Известия".
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 10:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама