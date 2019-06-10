Иван Мельников: Мамаев рассчитывает выйти на свободу 10 ноября
Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников сообщил, что Павел Мамаев уже готовится к переезду из СИЗО в колонию.
"Выяснилось, что оба уже настроились на переезд в колонию. Павел Мамаев сказал, что "главное – известна конечная дата всей этой истории". Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября.
Говорит, что переезд в колонию станет сменой обстановки – время пойдет быстрее, и там можно будет больше заниматься спортом. А о том, куда именно его отправят, он особо не думает. Поскольку у него московская прописка, его должны отправить в колонию не далее 500 километров от столицы. Куда – для него не принципиально", – цитируют Мельникова "Известия".
"Выяснилось, что оба уже настроились на переезд в колонию. Павел Мамаев сказал, что "главное – известна конечная дата всей этой истории". Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября.
Говорит, что переезд в колонию станет сменой обстановки – время пойдет быстрее, и там можно будет больше заниматься спортом. А о том, куда именно его отправят, он особо не думает. Поскольку у него московская прописка, его должны отправить в колонию не далее 500 километров от столицы. Куда – для него не принципиально", – цитируют Мельникова "Известия".