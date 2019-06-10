"Краснодар" пожелал скорейшего выздоровления Виктору Классону

? Грустная весть пришла из стана сборной Швеции. В матче #ИспанияШвеция (квалификации к #Евро2020) повреждение получил Виктор Классон.



Пока не завершены все диагностические мероприятия степень серьезности травмы не ясна. Мы желаем Виктору скорейшего выздоровления! ? pic.twitter.com/ObKr1qRk2T — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 11, 2019

"Краснодар" в твиттере выразил поддержку полузащитнику команды и сборной Швеции Виктору Классону, который получил травму в матче с Испанией."Грустная весть пришла из стана сборной Швеции. В матче с Испанией повреждение получил Виктор Классон. Пока не завершены все диагностические мероприятия степень серьезности травмы не ясна. Мы желаем Виктору скорейшего выздоровления!", – говорится в сообщении "быков" в твиттере.