"Краснодар" пожелал скорейшего выздоровления Виктору Классону

"Краснодар" в твиттере выразил поддержку полузащитнику команды и сборной Швеции Виктору Классону, который получил травму в матче с Испанией.

"Грустная весть пришла из стана сборной Швеции. В матче с Испанией повреждение получил Виктор Классон. Пока не завершены все диагностические мероприятия степень серьезности травмы не ясна. Мы желаем Виктору скорейшего выздоровления!", – говорится в сообщении "быков" в твиттере.

Теги: Краснодар Классон
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