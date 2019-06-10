"Урал" вышел из отпуска

Футболисты "Урала" в Москве проходят традиционное углубленное медицинское обследование.Помимо стандартных анализов, каждый игрок пройдет "тредмил-тест" – электрокардиографическое исследование, которое проводится в условиях физической нагрузки на специальной беговой дорожке или на велотренажере.В ближайшее время врачи и тренеры "Урала" получат всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и их готовности к предстоящим нагрузкам. 17 июня "Урал" уедет на сбор в Словению.