"Спартак" заинтересован в трансфере сына Георге Хаджи

"Спартак" ведет переговоры по переходу полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи. По информации румынского издания Digisport, за 20-летним игроком также следят "Севилья" и "Арсенал".Потенциальная сумма трансфера оценивается в 8,5 миллионов евро.Если трансфер хавбека состоится, то он может стать третьим в истории чемпионата Румынии после перехода Николае Станчу в "Андерлехт" (9,8 миллионов евро) и Влада Кирикеша в "Тоттенхэм" (9,5 миллионов).Янис Хаджи – сын бывшего игрока "Реала", "Барселоны" и сборной Румынии Георге Хаджи, который является главным тренером "Вииторула".