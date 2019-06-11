"Спартак" заинтересован в трансфере сына Георге Хаджи

"Спартак" ведет переговоры по переходу полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи. По информации румынского издания Digisport, за 20-летним игроком также следят "Севилья" и "Арсенал".

Потенциальная сумма трансфера оценивается в 8,5 миллионов евро.

Если трансфер хавбека состоится, то он может стать третьим в истории чемпионата Румынии после перехода Николае Станчу в "Андерлехт" (9,8 миллионов евро) и Влада Кирикеша в "Тоттенхэм" (9,5 миллионов).

Янис Хаджи – сын бывшего игрока "Реала", "Барселоны" и сборной Румынии Георге Хаджи, который является главным тренером "Вииторула".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Хаджи Спартак
Сегодня, 15:21
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