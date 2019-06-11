"Спартак" намерен получить за Зе Луиша 15 миллионов евро

"Спартак" объявил официальным представителям нападающего Зе Луиша, что хочет заработать на возможном уходе игрока в другой клуб 15 миллионов евро.Ранее португальское издание O Jogo сообщило, что "Порту" якобы договорился с африканцем о контракте, предложив 28-летнему футболисту четырехлетнее соглашение с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год. При этом по нашим данным у красно-белых форвард получает 2,2 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения.