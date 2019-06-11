Паулу Барбоза: "Порту" не будет платить за Зе Луиша 15 миллионов

Известный агент Паулу Барбоза рассуждает о возможном переходе форварда Зе Луиша из "Спартака" в "Порту".– Все упирается в деньги, в финансы. Если клубы смогут договориться, то Зе Луиш будет играть в Португалии. Предметный интерес к нему действительно есть. Но не забывайте, что у игрока довольно большая зарплата в "Спартаке"…– Но, насколько мне известно, в "Спартаке" он получает гораздо больше (по данным "СЭ", зарплата форварда составляет 2,2 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения). Не станет ли эта разница препятствием в последний момент? Так что это скорее не спортивный вопрос, а финансовый. Сумеют ли стороны договориться? Сложно сейчас прогнозировать.– Нет, "Порту" не будет платить такие деньги. Слишком много для португальского клуба.– 10 миллионов. Сомневаюсь, что португальцы захотят платить больше.– Но эти футболисты в принципе могут уйти. Такая вероятность существует. Соарес, Абубакар, возможно, покинут "Порту". Тогда Зе Луиш однозначно поможеткоманде. Тем более ему не придется адаптироваться, человек поиграл в "Браге" до "Спартака". В нем заинтересован главный тренер.– Да. Может стать ведущим игроком.– Мы знаем, у него не все ровно было, возникали некоторые моменты… Но 28 лет – это хороший возраст. Потенциал у него есть. Зе Луиш способен еще прекрасно отыграть три-четыре года. На мой взгляд, он поможет "Порту"– Поживем-увидим.