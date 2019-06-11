Александр Медведев: по-моему, Жирков для себя уже решил, что остается
Генеральный директор "Зенита"Александр Медведев сообщил, что клуб близок к продлению контракта с защитником Юрием Жирковым.
"По-моему, он для себя уже решил, что остается. Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху", - цитирует Медведева ТАСС.
"По-моему, он для себя уже решил, что остается. Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху", - цитирует Медведева ТАСС.