РПЛ отнесла Санкт-Петербург к "южным" городам, Казань - к "северным"
Член учёного совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, принимавший участие в составлении календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20, рассказал о разделении городов на "северные" и "южные".
"Зимними турами мы решили считать 18-й, 19-й и 20-й. Специально для них мы выделили условно "южные" и "северные" города. К "южным" мы отнесли команды из Сочи, Грозного, Краснодара и Санкт-Петербурга. Петербург попал в этот список из-за крыши на стадионе. Ростов не попал сюда, потому что у нас была квота из четырёх "южных" городов. Мы не могли зафиксировать больше команд, играющих дома на протяжении трёх туров. Это очень тяжёлые ограничения для календаря.
Уфа, Оренбург, Екатеринбург и Казань попали в категорию северных. Почему Казань? Мы опирались на опыт РПЛ. Однозначного ответа здесь быть не может. В один год мороз может ударить в Москве, в другой год — в Казани. Для нас главным критерием было пожелание Премьер-Лиги", - цитирует Дагаева "Чемпионат.сом".
"Зимними турами мы решили считать 18-й, 19-й и 20-й. Специально для них мы выделили условно "южные" и "северные" города. К "южным" мы отнесли команды из Сочи, Грозного, Краснодара и Санкт-Петербурга. Петербург попал в этот список из-за крыши на стадионе. Ростов не попал сюда, потому что у нас была квота из четырёх "южных" городов. Мы не могли зафиксировать больше команд, играющих дома на протяжении трёх туров. Это очень тяжёлые ограничения для календаря.
Уфа, Оренбург, Екатеринбург и Казань попали в категорию северных. Почему Казань? Мы опирались на опыт РПЛ. Однозначного ответа здесь быть не может. В один год мороз может ударить в Москве, в другой год — в Казани. Для нас главным критерием было пожелание Премьер-Лиги", - цитирует Дагаева "Чемпионат.сом".