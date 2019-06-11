РПЛ отнесла Санкт-Петербург к "южным" городам, Казань - к "северным"

Член учёного совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, принимавший участие в составлении календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20, рассказал о разделении городов на "северные" и "южные".

"Зимними турами мы решили считать 18-й, 19-й и 20-й. Специально для них мы выделили условно "южные" и "северные" города. К "южным" мы отнесли команды из Сочи, Грозного, Краснодара и Санкт-Петербурга. Петербург попал в этот список из-за крыши на стадионе. Ростов не попал сюда, потому что у нас была квота из четырёх "южных" городов. Мы не могли зафиксировать больше команд, играющих дома на протяжении трёх туров. Это очень тяжёлые ограничения для календаря.

Уфа, Оренбург, Екатеринбург и Казань попали в категорию северных. Почему Казань? Мы опирались на опыт РПЛ. Однозначного ответа здесь быть не может. В один год мороз может ударить в Москве, в другой год — в Казани. Для нас главным критерием было пожелание Премьер-Лиги", - цитирует Дагаева "Чемпионат.сом".
Сегодня, 12:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама