Лучший бомбардир РПЛ не нужен сборной. Кто виноват: Черчесов, Чалов или никто?
Фёдор Чалов не получил игрового времени ни против Сан-Марино, ни против Кипра. Пытаемся разобраться, почему и есть ли повод у фанатов Чалова быть недовольными
Чалов не нужен сборной. Но он в этом не виноват
В начале прошлого сезон Маурицио Сарри кое-кого удивил заявлением о том, что чемпионат мира он не смотрел. С одной стороны – дикость для человека, который живёт футболом. С другой – вполне логичное освобождение времени под действительно полезную работу, которая может помочь тебе и твоей команде стать лучше.
Футбол сборных не может предложить ничего принципиально нового клубному и существенно уступает ему в уровне. У матчей сборных остаётся свой шарм, они дарят драмы и триумфы целым народам, но чемпионаты мира и Европы – не законодатели мод, не выставки передовых футбольных достижений, меняющих игру. Вспомните, как играла на чемпионате мира сборная Франции и как играли лучшие клубы прошедшего сезона – «Ливерпуль», «Ман Сити» и даже «Тоттенхэм». Много ли у них общего?
Прагматичная, скучная сборная Франции уверенно выиграла чемпионат мира, но топовые тренеры не ринулись копировать игровую модель Дешама. То же касается футбола сборных в целом. Тренеры не видят игроков каждый день, не имеют возможность по крупицам ставить фирменную игру, из-за травм часто не имеют стабильного состава.
А главное – у них совершенно нет времени на построение какого-то сложного футбола. Они не могут, как Олег Кононов, заявить, что на построение игры им требуется 4 месяца, а по их истечении получить полное доверие руководства. Потому что 4 месяца в сборной – это около десятка таких вот кратковременных сборов, за которые успеет закончиться отборочный цикл.
К большому турниру ещё можно успеть поставить что-то интересное, но по ходу сезона – вряд ли. Тем более когда твой тренер и в клубе ничего сложного никогда не ставил.
Чалов – игрок под комбинационную игру. Он не может «бицца-бороцца», как Дзюба. У него нет суперудара или скорости, он редко играет на опережение. Однако с Головиным и Миранчуками он в потенциале мог бы великолепно взаимодействовать, как с Влашичем, Сигурдссоном, Ахметовым, и забивать, как в ЦСКА.
Но в сборной почему-то не получается и у Миранчуков, хотя шансы оба регулярно получают. Всё просто: Черчесов никогда не ставил комбинационный футбол, не умел (а может и не хотел) этого делать. Глупо ожидать, что в цейтноте национальной сборной он вдруг начнёт этим заниматься. Это будет просто пустая трата времени, которого и так нет.
Потому играть будут Ионов и Дзюба. А сборная будет «бицца-бороцца». И делать это так, чтобы в турнирную таблицу капали очки, а болельщики после минимальной победы над Кипром не отплёвывались от катания мяча зажравшихся миллионеров, как раньше, а благодарили «своих парней» за игру и самоотдачу.
Потому Черчесов – хороший тренер, несмотря на то, что не может раскрыть таланты Миранчуков и Чалова. А Чалов – хороший игрок, несмотря на то, что не пригождается в сборной. И, кстати, по тем же причинам Фёдору стоило подписывать контракт не с английским агентством, а с испанским. АПЛ меняется, но в Ла Лиге уже давно больше ценят то, в чём хорош Чалов.
Чалов должен быть в сборной. Но Черчесов зачем-то упрямится
Оправдания кадровых решений Черчесова – отдельный вид искусства. Даже в те разы, когда наш тренер всё-таки оказывался прав (например, сейчас очевидно, что Денисова действительно было лучше не тащить на Чемпионат мира), на момент принятия эти затеи выглядели просто абсурдно.
Ну ладно Денисов. Ладно Чалов. А вот попробуйте объяснить вызов на эти матчи Нойштедтера, который полгода сидит на лавке «Фенербахче»? Хорошо хоть, Черчесов не стал пихать его на поле. Кудряшову с трудоустройством он помогает гораздо активнее.
Но ладно. Обратно, к поводу разговора.
Чалов самый молодой лучший бомбардир нашей лиги. Кажется, он просто обязан быть в сборной, но туда приезжает почти всегда исключительно на побывку. Удобнее всего оправдать это тактикой. Но получается не очень.
Да, Черчесов любит простой футбол. Любит, не мудрствуя лукаво, грузить на Дзюбу, а Чалов так здорово цепляться за верховые не может, он тоньше, ему нужна умная поддержка. Но почему бы не выпустить двух нападающих в паре, раз без «столба» впереди мы не можем?
Или внезапно Ионов круче Чалова? В каких-то компонентах – поиск свободного пространства, рывки в эти зоны – безусловно. Но так ли это важно было в матчах против Сан-Марино и Кипра, например? Ионову и разбегаться некуда было, потому что сборная России стояла в чужой штрафной.
Нет. Зато в завершении и подыгрыше Ионов уступает. И против Кипра эти проблемы в тесных ситуациях внутри штрафной возникли. Россия так и не смогла забить больше одного гола и до конца встречи находилась в подвешенном положении. Ионов забил, это верно. Только забил совершенно наудачу, а до этого запорол несколько пудовых моментов.
Опять же, в чём заключается пресловутая зависимость от Артёма Дзюбы? Он классный боец, особенно важен против команд, с которыми мы не будем владеть мячом. Но вот против того же Кипра, например...
Несмотря на всю игру в подыгрыше, на создание моментов для партнёров, Дзюба как нападающий не очень впечатлил. Принимал неправильные решения, не забил массу эпизодов сам. Опять же – без больших претензий. Потому что мы понимаем, что для Артёма не самая рабочая ситуация, когда он финтит внутри штрафной.
Так в чём была сложность провести изменения по ходу матча? Упрямство Черчесова? Если дело лишь в ней, то это на серьёзную причину нет тянет.
Тут, честно говоря, обидно не столько за сборную (она же всё равно победила), сколько за Чалова. Ладно, не будем брать Дивеева, Сафонова и прочих шибко молодых – у них действительно есть молодёжная команда. Но Чалов, которого уже нет-нет, а вроде и сватают в Европу, сидит на лавке в сборной под Ионовым.
Ещё раз: действительно с Ионовым будет работать проще. Но к Миранчукам и Головину, очевидно, лучше было поставить другого партнёра. Станислав Черчесов часто любит повторять, что главное результат – здесь и сейчас, а не условные развития молодых игроков и прочего. Так вот на условную игру против Кипра Чалов подошёл бы лучше.
Черчесов отмазывается работой на тренировках. Тут мы действительно бессильны, таких данных у нас нет. Но как-то с трудом верится, что Фёдор, пахавший даже в тёмный свой период в ЦСКА, когда его заменяли Вернблумом, неожиданно сбавил требования.
Роман Гуськов
Григорий Каленов
Rusfootball.info
Фото: РФС, twitter.com/mlgoncharov
Чалов не нужен сборной. Но он в этом не виноват
В начале прошлого сезон Маурицио Сарри кое-кого удивил заявлением о том, что чемпионат мира он не смотрел. С одной стороны – дикость для человека, который живёт футболом. С другой – вполне логичное освобождение времени под действительно полезную работу, которая может помочь тебе и твоей команде стать лучше.
Футбол сборных не может предложить ничего принципиально нового клубному и существенно уступает ему в уровне. У матчей сборных остаётся свой шарм, они дарят драмы и триумфы целым народам, но чемпионаты мира и Европы – не законодатели мод, не выставки передовых футбольных достижений, меняющих игру. Вспомните, как играла на чемпионате мира сборная Франции и как играли лучшие клубы прошедшего сезона – «Ливерпуль», «Ман Сити» и даже «Тоттенхэм». Много ли у них общего?
Прагматичная, скучная сборная Франции уверенно выиграла чемпионат мира, но топовые тренеры не ринулись копировать игровую модель Дешама. То же касается футбола сборных в целом. Тренеры не видят игроков каждый день, не имеют возможность по крупицам ставить фирменную игру, из-за травм часто не имеют стабильного состава.
А главное – у них совершенно нет времени на построение какого-то сложного футбола. Они не могут, как Олег Кононов, заявить, что на построение игры им требуется 4 месяца, а по их истечении получить полное доверие руководства. Потому что 4 месяца в сборной – это около десятка таких вот кратковременных сборов, за которые успеет закончиться отборочный цикл.
К большому турниру ещё можно успеть поставить что-то интересное, но по ходу сезона – вряд ли. Тем более когда твой тренер и в клубе ничего сложного никогда не ставил.
Чалов – игрок под комбинационную игру. Он не может «бицца-бороцца», как Дзюба. У него нет суперудара или скорости, он редко играет на опережение. Однако с Головиным и Миранчуками он в потенциале мог бы великолепно взаимодействовать, как с Влашичем, Сигурдссоном, Ахметовым, и забивать, как в ЦСКА.
Но в сборной почему-то не получается и у Миранчуков, хотя шансы оба регулярно получают. Всё просто: Черчесов никогда не ставил комбинационный футбол, не умел (а может и не хотел) этого делать. Глупо ожидать, что в цейтноте национальной сборной он вдруг начнёт этим заниматься. Это будет просто пустая трата времени, которого и так нет.
Потому играть будут Ионов и Дзюба. А сборная будет «бицца-бороцца». И делать это так, чтобы в турнирную таблицу капали очки, а болельщики после минимальной победы над Кипром не отплёвывались от катания мяча зажравшихся миллионеров, как раньше, а благодарили «своих парней» за игру и самоотдачу.
Потому Черчесов – хороший тренер, несмотря на то, что не может раскрыть таланты Миранчуков и Чалова. А Чалов – хороший игрок, несмотря на то, что не пригождается в сборной. И, кстати, по тем же причинам Фёдору стоило подписывать контракт не с английским агентством, а с испанским. АПЛ меняется, но в Ла Лиге уже давно больше ценят то, в чём хорош Чалов.
Чалов должен быть в сборной. Но Черчесов зачем-то упрямится
Оправдания кадровых решений Черчесова – отдельный вид искусства. Даже в те разы, когда наш тренер всё-таки оказывался прав (например, сейчас очевидно, что Денисова действительно было лучше не тащить на Чемпионат мира), на момент принятия эти затеи выглядели просто абсурдно.
Ну ладно Денисов. Ладно Чалов. А вот попробуйте объяснить вызов на эти матчи Нойштедтера, который полгода сидит на лавке «Фенербахче»? Хорошо хоть, Черчесов не стал пихать его на поле. Кудряшову с трудоустройством он помогает гораздо активнее.
Но ладно. Обратно, к поводу разговора.
Чалов самый молодой лучший бомбардир нашей лиги. Кажется, он просто обязан быть в сборной, но туда приезжает почти всегда исключительно на побывку. Удобнее всего оправдать это тактикой. Но получается не очень.
Да, Черчесов любит простой футбол. Любит, не мудрствуя лукаво, грузить на Дзюбу, а Чалов так здорово цепляться за верховые не может, он тоньше, ему нужна умная поддержка. Но почему бы не выпустить двух нападающих в паре, раз без «столба» впереди мы не можем?
Или внезапно Ионов круче Чалова? В каких-то компонентах – поиск свободного пространства, рывки в эти зоны – безусловно. Но так ли это важно было в матчах против Сан-Марино и Кипра, например? Ионову и разбегаться некуда было, потому что сборная России стояла в чужой штрафной.
Нет. Зато в завершении и подыгрыше Ионов уступает. И против Кипра эти проблемы в тесных ситуациях внутри штрафной возникли. Россия так и не смогла забить больше одного гола и до конца встречи находилась в подвешенном положении. Ионов забил, это верно. Только забил совершенно наудачу, а до этого запорол несколько пудовых моментов.
Опять же, в чём заключается пресловутая зависимость от Артёма Дзюбы? Он классный боец, особенно важен против команд, с которыми мы не будем владеть мячом. Но вот против того же Кипра, например...
Однажды Чалов забьёт 40 за сезон в АПЛ, Комличенко 50 в Бундеслиге, и Черчесов выпустит их на 15 минут в матче с Андоррой.— #ВГИК (@vgikofficial) June 12, 2019
Несмотря на всю игру в подыгрыше, на создание моментов для партнёров, Дзюба как нападающий не очень впечатлил. Принимал неправильные решения, не забил массу эпизодов сам. Опять же – без больших претензий. Потому что мы понимаем, что для Артёма не самая рабочая ситуация, когда он финтит внутри штрафной.
Так в чём была сложность провести изменения по ходу матча? Упрямство Черчесова? Если дело лишь в ней, то это на серьёзную причину нет тянет.
Тут, честно говоря, обидно не столько за сборную (она же всё равно победила), сколько за Чалова. Ладно, не будем брать Дивеева, Сафонова и прочих шибко молодых – у них действительно есть молодёжная команда. Но Чалов, которого уже нет-нет, а вроде и сватают в Европу, сидит на лавке в сборной под Ионовым.
Ещё раз: действительно с Ионовым будет работать проще. Но к Миранчукам и Головину, очевидно, лучше было поставить другого партнёра. Станислав Черчесов часто любит повторять, что главное результат – здесь и сейчас, а не условные развития молодых игроков и прочего. Так вот на условную игру против Кипра Чалов подошёл бы лучше.
Черчесов отмазывается работой на тренировках. Тут мы действительно бессильны, таких данных у нас нет. Но как-то с трудом верится, что Фёдор, пахавший даже в тёмный свой период в ЦСКА, когда его заменяли Вернблумом, неожиданно сбавил требования.
Роман Гуськов
Григорий Каленов
Rusfootball.info
Фото: РФС, twitter.com/mlgoncharov