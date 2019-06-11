Агент Карлиньоса: переход в "Динамо" - это вопрос одной недели

Паулу Аффонсу, агент нападающего "Лугано" Карлиньоса, рассказал о переговорах с московским "Динамо" относительно трансфера игрока.

"Мы находимся в контакте с генеральным директором Юрием Белкиным и главным тренером Дмитрием Хохловым. Они подтвердили интерес "Динамо". Знаю, что московские скауты несколько раз приезжали на матчи "Лугано".

Сейчас Карлиньос в отпуске, но занимается по два раза в день. Бегает по 4 километра на пляже и работает в зале. Он хочет приехать готовым. Думаю, что трансфер в "Динамо" – это вопрос одной недели", - цитирует Аффонсу "Чемпионат.сом".
Теги: Динамо
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