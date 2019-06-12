Агент Карлиньоса рассказал, как узнал об интересе "Динамо" к игроку

Паулу Аффонсу, агент нападающего "Лугано" Карлиньоса, рассказал, как узнал об интересе к бразильцу со стороны российского клуба.

"На меня вышел коллега, сообщил о желании "Динамо" и спросил, интересно ли это нам. Я ответил, что да. "Лугано" уведомлено на этот счёт. Мы получили разрешение на ведение переговоров. Диалог идёт последние три недели. Сейчас это наш приоритет. Карлиньос уже изучает "Динамо" в интернете. Видел фотографии Москвы, стадиона, базы…

Как давно "Динамо" интересуется Карлиньосом? Больше года следит. Прошлым летом его просматривали, но тогда у Карлиньоса случилась очень тяжёлая ситуация, связанная с братом. Это затронуло всю семью. Карлиньос уехал в Бразилию. "Динамо" выжидало немного. Затем он вернулся к выступлениям за "Лугано", и этот сезон у него получился отличным", - цитирует Аффонсу "Чемпионат.сом".
Теги: Карлиньос Динамо
Сегодня, 14:04
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