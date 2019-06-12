Маринато Гильерме может перейти в "Спартак"

"Спартак" может подписать вратаря с вратарем "Локомотива" Маринато Гильерме, сообщает "СЭ".

У голкипера, имеющего российское гражданство и выступающего за сборную нашей страны, пока не складываются дела с продлением договора с железнодорожниками – клуб резонно считает требования вратаря по контракту (3 миллиона евро подписной бонус и зарплата около 3 миллионов евро) завышенной. Голкипер хорошо себя проявляет в чемпионате страны, но в Лиге чемпионов сыграл в целом неудачно – 12 пропущенных мячей в шести матчах.

Контракт с "Локомотивом" у русского бразильца истекает в декабре и вскоре Гильерме может начать переговоры о новом договоре с другими клубами.
Теги: Гильерме Спартак
Сегодня, 15:13
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