Александр Медведев: неправильно, что у "Барселоны" 51 матч за сезон, а у нас 40 с учетом еврокубков
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев передал свои мысли касательно возможного расширения РПЛ.
– Как вы относитесь к возможному расширению РПЛ?
– Идея хорошая, но есть климатический фактор. В России мало стадионов под крышей, как в Питере, и это накладывает ограничения.
Проводить матчи в не футбольных условиях в конце ноября – начале декабря сложно. Значит, нужно оптимизировать календарь таким образом, чтобы в холодное время задействовать поля в южных городах.
Но в целом, когда "Барселона" играет 51 матч за сезон, а у нас 40 проводят только те команды, которые выступают в еврокубках, то это неправильно. Чем больше игр, тем больше доход.
Если на каждую встречу приходит по 50 тысяч и платит пусть даже по льготным ценам за билеты, это приносит дополнительные деньги.
Идея расширения лиги – хорошая, но нужно все сделать так, чтобы не играть в слякоть и мороз, – цитируют Медведева "Известия".
– Как вы относитесь к возможному расширению РПЛ?
– Идея хорошая, но есть климатический фактор. В России мало стадионов под крышей, как в Питере, и это накладывает ограничения.
Проводить матчи в не футбольных условиях в конце ноября – начале декабря сложно. Значит, нужно оптимизировать календарь таким образом, чтобы в холодное время задействовать поля в южных городах.
Но в целом, когда "Барселона" играет 51 матч за сезон, а у нас 40 проводят только те команды, которые выступают в еврокубках, то это неправильно. Чем больше игр, тем больше доход.
Если на каждую встречу приходит по 50 тысяч и платит пусть даже по льготным ценам за билеты, это приносит дополнительные деньги.
Идея расширения лиги – хорошая, но нужно все сделать так, чтобы не играть в слякоть и мороз, – цитируют Медведева "Известия".