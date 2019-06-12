Андрей Лунев рассказал о причинах скандала в аэропорту

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев рассказал об инциденте с его участием в аэропорту "Внуково".

"Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время. Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали. Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях...", - цитирует Лунева "Рен ТВ".
Теги: Лунев Зенит
Вчера, 23:14
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