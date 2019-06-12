Дмитрий Тарасов: власть пошла на смелый шаг, восстановив справедливость в отношении Голунова

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в инстаграме заявил, что День России был бы не полным праздником, если бы на свободу не выпустили журналиста Ивана Голунова.

"Всех поздравляю с праздником - Днем России! Сегодня столько всего в центре города: и реконструкция нашей великой истории, и фестивали кино, и народные гуляния с концертами. Но праздник был бы не полным, если бы я не сказал про Ивана Голунова, который его встречает на свободе и, надеюсь, в кругу семьи и близких. Мне кажется, в нашей стране очень важно, что власть смогла пойти на такой смелый шаг и восстановить справедливость, которая была кем-то поставлена под сомнение", - написал Тарасов.
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 00:51
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