Леонид Слуцкий: есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что у него есть предложения из России.
– По ходу сезона вас звали в другие клубы?
– Вы говорите про Россию или вообще?
– Вообще. Но потом мы, конечно, хотели бы уточнить про Россию.
– На мой взгляд, вообще неэтично говорить о том, звали меня куда-то или нет. Какой смысл? У меня двухлетний контракт с "Витессом". Я намерен его отработать до конца. Так что зачем рассуждать о каких-то косвенных предложениях?
У тебя либо есть конкретный вариант и какой-то клуб готов выкупить у "Витесса" твой контракт, или нет. Я продолжаю работать в голландском клубе. Иными словами, такого варианта, из-за которого я готов разорвать свое соглашение с "Витессом", нет.
– Но вы чувствуете интерес к себе со стороны работодателей российских клубов?
– Да, конечно. Но пока эксперимент не завершен и мечта не умерла.
– А какая у вас мечта?
– Сделать себе карьеру в Европе. Это глобальная мечта. Она пока еще окончательно не рухнула. Еще есть шанс продолжить зарубежную карьеру, и я буду за него цепляться. Если этого не получится, то тогда уже нужно будет взвешивать, оценивать, объективно понимать, какой ко мне есть интерес в России.
"Спорт-Экспресс"
– По ходу сезона вас звали в другие клубы?
– Вы говорите про Россию или вообще?
– Вообще. Но потом мы, конечно, хотели бы уточнить про Россию.
– На мой взгляд, вообще неэтично говорить о том, звали меня куда-то или нет. Какой смысл? У меня двухлетний контракт с "Витессом". Я намерен его отработать до конца. Так что зачем рассуждать о каких-то косвенных предложениях?
У тебя либо есть конкретный вариант и какой-то клуб готов выкупить у "Витесса" твой контракт, или нет. Я продолжаю работать в голландском клубе. Иными словами, такого варианта, из-за которого я готов разорвать свое соглашение с "Витессом", нет.
– Но вы чувствуете интерес к себе со стороны работодателей российских клубов?
– Да, конечно. Но пока эксперимент не завершен и мечта не умерла.
– А какая у вас мечта?
– Сделать себе карьеру в Европе. Это глобальная мечта. Она пока еще окончательно не рухнула. Еще есть шанс продолжить зарубежную карьеру, и я буду за него цепляться. Если этого не получится, то тогда уже нужно будет взвешивать, оценивать, объективно понимать, какой ко мне есть интерес в России.
"Спорт-Экспресс"