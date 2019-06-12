Леонид Слуцкий: есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что у него есть предложения из России.– Вы говорите про Россию или вообще?– На мой взгляд, вообще неэтично говорить о том, звали меня куда-то или нет. Какой смысл? У меня двухлетний контракт с "Витессом". Я намерен его отработать до конца. Так что зачем рассуждать о каких-то косвенных предложениях?У тебя либо есть конкретный вариант и какой-то клуб готов выкупить у "Витесса" твой контракт, или нет. Я продолжаю работать в голландском клубе. Иными словами, такого варианта, из-за которого я готов разорвать свое соглашение с "Витессом", нет.– Да, конечно. Но пока эксперимент не завершен и мечта не умерла.– Сделать себе карьеру в Европе. Это глобальная мечта. Она пока еще окончательно не рухнула. Еще есть шанс продолжить зарубежную карьеру, и я буду за него цепляться. Если этого не получится, то тогда уже нужно будет взвешивать, оценивать, объективно понимать, какой ко мне есть интерес в России.