Адвокат Кокорина: Александру передали аппаратуру для тренажерного зала, но она "куда-то затерялась

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, в каком состоянии находится футболист.

– Врачи посмотрели ногу и сказали, что есть прогресс в сторону ухудшения при отсутствии надлежащей медицинской помощи и необходимых средств и оборудования, – сказал Ромашов.

– Вывести в больницу можно?

– Это не заболевание. Это отсутствие реаблитицации, которая повлечет инвалидность.

– Правда, что он хотел оборудовать тренажерный зал за свои деньги?

– Хотели (смеется). Пятого декабря все это родители в следственный изолятор передали. Но это куда-то затерялось и до настоящего времени найти не можем.

– Они воруют технику?

– Я такого не говорил. Это вы сказали. С правовой точки зрения есть позитивные ожидания, потому что вина незаконно усугублена, даже если не вдаваться в доказанность или недоказанность. Пределы разумного абсолютно преодолели.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 10:38
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