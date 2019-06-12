Адвокат Кокорина: Александру передали аппаратуру для тренажерного зала, но она "куда-то затерялась
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, в каком состоянии находится футболист.
– Врачи посмотрели ногу и сказали, что есть прогресс в сторону ухудшения при отсутствии надлежащей медицинской помощи и необходимых средств и оборудования, – сказал Ромашов.
– Вывести в больницу можно?
– Это не заболевание. Это отсутствие реаблитицации, которая повлечет инвалидность.
– Правда, что он хотел оборудовать тренажерный зал за свои деньги?
– Хотели (смеется). Пятого декабря все это родители в следственный изолятор передали. Но это куда-то затерялось и до настоящего времени найти не можем.
– Они воруют технику?
– Я такого не говорил. Это вы сказали. С правовой точки зрения есть позитивные ожидания, потому что вина незаконно усугублена, даже если не вдаваться в доказанность или недоказанность. Пределы разумного абсолютно преодолели.
"Спорт-Экспресс"
– Врачи посмотрели ногу и сказали, что есть прогресс в сторону ухудшения при отсутствии надлежащей медицинской помощи и необходимых средств и оборудования, – сказал Ромашов.
– Вывести в больницу можно?
– Это не заболевание. Это отсутствие реаблитицации, которая повлечет инвалидность.
– Правда, что он хотел оборудовать тренажерный зал за свои деньги?
– Хотели (смеется). Пятого декабря все это родители в следственный изолятор передали. Но это куда-то затерялось и до настоящего времени найти не можем.
– Они воруют технику?
– Я такого не говорил. Это вы сказали. С правовой точки зрения есть позитивные ожидания, потому что вина незаконно усугублена, даже если не вдаваться в доказанность или недоказанность. Пределы разумного абсолютно преодолели.
"Спорт-Экспресс"