Кокорина и Мамаева не выпустят по УДО

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о ситуации с подачей жалобы в ЕСПЧ.

- По ЕСПЧ есть подвижки?

- Мы ждем. Если их сегодня отпустят, ни в какое ЕСПЧ не пойдем. Зачем? Если не отпустят, то тут же и по приговору, и по остальному.

- Если не будет удовлетворено, в течение какого времени их этапируют?

- Когда в следственный изолятор поступает полная версия апелляционного определения, с этой даты в течение двух недель должны быть отправлены по этапу.

- Как только человек поступает в колонию, он имеет право...

- Сначала человек идет в какой-то из областных центров Золотого кольца России, а там в течение двух недель должны их отправить в колонию, где есть места.

- Как только они попали в колонию, имеют право на УДО?

- Не имеют. Постановление Пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения.

- Получается, они не смогут написать на УДО?

- Написать смогут, но им откажут.

- Кокорин действительно изъявил желание отбывать срок в Белгородской области?

- Не такого не было. Я про такое ничего не слышал. Тут хотелки не учитывается никем. Где есть, туда и направляют.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:52
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