Софьян Ханни может продолжить карьеру в "Нанте"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни в летнее трансферное окно может перейти в "Нант", передает ouest-france.fr.

Французский клуб рассчитывает взять Ханни в аренду до конца сезона. Отметим, что алжирец уже выступал за "Нант" с 2009 по 2011 год.

В 2018 году он из "Андерлехта" перешел в "Спартак".
Теги: Ханни Спартак Нант
Сегодня, 11:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама