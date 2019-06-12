Софьян Ханни может продолжить карьеру в "Нанте"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни в летнее трансферное окно может перейти в "Нант", передает ouest-france.fr.Французский клуб рассчитывает взять Ханни в аренду до конца сезона. Отметим, что алжирец уже выступал за "Нант" с 2009 по 2011 год.В 2018 году он из "Андерлехта" перешел в "Спартак".