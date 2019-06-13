Павел Мамаев: то, что происходит уже 8 месяцев – это очередное шоу для телевидения
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ходе апелляции по делу о двух драках в центре столицы осенью 2018-го отметил, что все происходящее – это шоу для телевидения.
Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляции Мамаева, нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого.
"То, что происходит уже 8 месяцев – это очередное шоу для телевидения и Первого канала. Больше ничего говорить не хочу", - цитирует Мамаева "Спорт-Экспресс".
Мосгорсуд сегодня рассматривает апелляции Мамаева, нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого.
"То, что происходит уже 8 месяцев – это очередное шоу для телевидения и Первого канала. Больше ничего говорить не хочу", - цитирует Мамаева "Спорт-Экспресс".