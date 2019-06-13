Судья спросила у Кирилла Кокорина, почему он всё время улыбается

Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. Ранее они были осуждены за участие в драках в центре Москвы.

Судья – Кириллу Кокорину: А почему вы улыбаетесь? Весь процесс.

Кто-то из камеры: Он позитивный человек.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин
Сегодня, 17:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама