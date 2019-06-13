Судья спросила у Кирилла Кокорина, почему он всё время улыбается
Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобы на приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. Ранее они были осуждены за участие в драках в центре Москвы.
Судья – Кириллу Кокорину: А почему вы улыбаетесь? Весь процесс.
Кто-то из камеры: Он позитивный человек.
"Чемпионат.сом"
Судья – Кириллу Кокорину: А почему вы улыбаетесь? Весь процесс.
Кто-то из камеры: Он позитивный человек.
"Чемпионат.сом"