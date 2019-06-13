Александр Кокорин: дайте шанс показать, что мы не преступники

Российский футболист Александр Кокорин обращаясь к суду во время рассмотрения жалобы на его приговор по уголовному делу о потасовках в Москве, вновь попросил о справедливости.

"Не знаю, с чего начать. Хотелось бы попросить вас и журналистов дать увидеть родителей, семью. Нет смысла рассказывать, как все происходило на протяжении восьми месяцев. Если есть возможность дать шанс показать, что мы не преступники, дайте его. Хотелось бы справедливости и гуманности. Мы прошли этот путь достойно. Все свои показания, начиная с первого заседания, мы не меняли, помогали следствию.

Все, что есть, все доказательства, показания свидетелей — это есть. Тут по десять человек говорило одно и то же, а нам говорят, что на чёрном мы совершили белое.

Мы в этом деле сколько времени уже разбираемся, а Соловчук поменял свои показания поменял уже три раза. "Ну, может быть ошибся", а мы сидим и разбираем. Хотелось бы справедливости. И выйти, конечно, наконец", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
Сегодня, 17:25
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