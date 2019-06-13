Павел Мамаев: хочется к детям - их надо воспитывать

Российский футболист Павел Мамаев, обращаясь к суду во время рассмотрения жалобы на его приговор по уголовному делу о потасовках в Москве, заявил, что гораздо больше пользы принесёт на свободе, нежели за решёткой.

"Если честно, радость на душе, что процесс этот заканчивается. Все устали от этого всего. Не хочется ничего просить — устали. Нужна какая-то логика во всех действиях. Да, мы совершили преступление, но восемь месяцев в СИЗО — это более чем достаточно. Любой человек скажет, что здесь нет 213-й статьи. Не представляете себе, сколько нам писем в СИЗО пришло от абсолютно нейтральных юристов и адвокатов, которые говорят, что всему есть предел.

Мы сами в этом виноваты. Каждый осознал свою ошибку, каждый сделал определённый вывод. Как бы странно это ни звучало, но это был сложный жизненный этап. Что касается поездки в лагерь, то мы, конечно, поедем, если вы примете такое решение, но гораздо больше пользы мы принесём на свободе: поможем детям, людям с заболеваниями. Это всё есть в материалах дела. Но почему-то обычная мужская драка всё это перечеркнула. Это не оправдание — повторюсь.

Хотел бы поблагодарить всех людей, которые на протяжении всего этого времени нас поддерживали. Тех людей, которые провели 20 с чем-то заседаний. Это приятно. Но хочется домой, ваша честь.

Сегодня жена с детьми пришла, но им сюда нельзя. К ним хочется — их надо воспитывать. Ошибки, которые мы совершили, и им будут уроком. Ваша честь, как решите, но честно, очень хочется домой", - цитирует Мамаева "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 17:25
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