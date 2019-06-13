Апелляция Кокорина и Мамаева отклонена

Сегодня, 13 июня, состоялось рассмотрение апелляции по делу, фигурантами которого проходят форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

Заседание суда постановило апелляции отклонить. Таким образом, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Кирилл Кокорин получил 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, Александр Кокорин — 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев, Александр Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:39
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