Апелляция Кокорина и Мамаева отклонена
Сегодня, 13 июня, состоялось рассмотрение апелляции по делу, фигурантами которого проходят форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.
Заседание суда постановило апелляции отклонить. Таким образом, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Кирилл Кокорин получил 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, Александр Кокорин — 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев, Александр Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.
"Чемпионат.сом"
Заседание суда постановило апелляции отклонить. Таким образом, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Кирилл Кокорин получил 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, Александр Кокорин — 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев, Александр Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.
"Чемпионат.сом"