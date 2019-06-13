Юрист: Кокорин и Мамаев могут обратиться за помилованием к президенту

Директор Московской коллегии адвокатов "Липцер, Ставицкая и партнёры" Дмитрий Аграновский рассказал, есть ли шанс у форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева получить условно-досрочное освобождение или помилование президента.

"Условно-досрочное освобождение может быть предоставлено, даже если человек не прибыл в колонию. В данном случае это возможно, но насколько это вероятно, не знаю. Зависит от характеристик футболистов из СИЗО, выполнены ли другие условия – например возмещение ущерба потерпевшим. Важно также, чтобы не против УДО были потерпевшие. Но это будет после апелляции – приговор должен вступить в законную силу. Они могут и за помилованием обратиться к президенту – при этом признавать вину им даже не нужно. Но в данном случае они вряд ли успеют это сделать", - цитирует Аграновского "Чемпионат".
Теги: Кокорин Мамаев
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