Юрий Сёмин: сейчас игроки больше дружат с режимом, понимание профессионализма другое

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о режиме жизни профессиональных игроков.

"Раньше пытался контролировать личную жизнь футболистов, сегодня – другая ситуация. Мне кажется, что сейчас игроки больше дружат с режимом, понимание профессионализма уже другое. Говорю это потому, что видел разные поколения. У всех же контракт, где чётко написано – что можно, чего нельзя, за что оштрафуют. Поэтому не вижу смысла вмешиваться в их личную жизнь, что-то контролировать", - цитирют Сёмина "Аргументы и факты".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 19:39
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