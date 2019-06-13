Юрий Сёмин: сейчас игроки больше дружат с режимом, понимание профессионализма другое
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о режиме жизни профессиональных игроков.
"Раньше пытался контролировать личную жизнь футболистов, сегодня – другая ситуация. Мне кажется, что сейчас игроки больше дружат с режимом, понимание профессионализма уже другое. Говорю это потому, что видел разные поколения. У всех же контракт, где чётко написано – что можно, чего нельзя, за что оштрафуют. Поэтому не вижу смысла вмешиваться в их личную жизнь, что-то контролировать", - цитирют Сёмина "Аргументы и факты".
"Раньше пытался контролировать личную жизнь футболистов, сегодня – другая ситуация. Мне кажется, что сейчас игроки больше дружат с режимом, понимание профессионализма уже другое. Говорю это потому, что видел разные поколения. У всех же контракт, где чётко написано – что можно, чего нельзя, за что оштрафуют. Поэтому не вижу смысла вмешиваться в их личную жизнь, что-то контролировать", - цитирют Сёмина "Аргументы и факты".