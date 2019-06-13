Александр Самедов на год продлит контракт с "Крыльями"

Полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за "Крылья Советов". 34-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом сроком на один сезон.Самедов перешел в "Крылья" из "Спартака" в январе 2019 года на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел 21 матч, в котором отметился 4 голевыми передачами. "Крылья Советов" сохранили место в РПЛ, победив в переходных матчах "Нижний Новгород".