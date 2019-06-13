Михаил Боярский - о Кокорине и Мамаеве: рассчитывал на то, что они свою вину уже искупили
Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал отказ Мосгорсуда удовлетворить апелляцию по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Меня это очень огорчает, я рассчитывал на то, что они свою вину уже искупили. Но, вероятно, поскольку в последнее время очень много внимания уделено разным судебным процессам, наверное, на это внимание и будет обращено, и поэтому все осталось так как есть. Меня это печалит, конечно.
Сможет ли помочь Кокорин "Зениту" в Лиге чемпионов? Я думаю, этот вопрос нужно адресовать Семаку, потому что он наверняка в курсе всех событий, он знает, на что рассчитывать ему и Кокорину", - цитирует Боярского Sport24.ru.
"Меня это очень огорчает, я рассчитывал на то, что они свою вину уже искупили. Но, вероятно, поскольку в последнее время очень много внимания уделено разным судебным процессам, наверное, на это внимание и будет обращено, и поэтому все осталось так как есть. Меня это печалит, конечно.
Сможет ли помочь Кокорин "Зениту" в Лиге чемпионов? Я думаю, этот вопрос нужно адресовать Семаку, потому что он наверняка в курсе всех событий, он знает, на что рассчитывать ему и Кокорину", - цитирует Боярского Sport24.ru.